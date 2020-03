Na čo je coronavírus “dobrý”

Tento článok nie je to tom, že by som sa coronavírusu nejako zastávala. Vôbec nie. Tento vírus je niečo, čo nikto z nás ešte nepoznal, nazažil, a tak nám nemá kto povedať “bude to tak alebo tak, nebojte sa”.

A to pramení do strachu, úzkosti a neistoty. Pandémie však nie sú človeku cudzie: čierna smrť (mor) si v 14. storočí zobrala za obeť jednu až dve tretiny obyvateľstva Európy. Veľká chrípkova epidémia (španielska chrípka) si v rokoch 1918-1920 vyžiadala 50 miliónov obetí. Nikto nevie, čo nás presne čaká, a ako mnohí iní aj ja som už skoro týžden zaseknutá doma. Prvý deň ma chytila panika, že čo tu ja sama v byte budem robiť, predstava, že minimálne dva týždne (a teraz je už jasné, že aj omnoho viac) budem celkom sama, ma hrozila. Ale postupne som sa prispôsobila. Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, aj keď teraz sa to nehovorí ľahko. Avšak, tu je pár vecí ktoré som si vsimla, že su celkom pozitívne v tychto časoch. A teraz nejaké pozitíva veľmi ale veľmi potrebujeme.

Máme čas na veci, ktoré sme nikdy normálne nestíhali

V kľude som si sadla a predstavila som si, ako by som chcela tráviť svoj čas, sama vo svojom byte. Čo je pre mňa dôležité, čo mi urobí radosť a k čomu som sa naopak nedostala a dlho odkladala. Mňa napriklad teší pravidelné cvičenie yogy z youtube. Mám čas aj na zdravé raňajky a na starostlivosť o pleť. Proste čas len pre seba. A naopak je aj viac času na veci nie až tak príjemné, ale potrebné, ako napríklad danové priznanie, upratovanie a umývanie okien. A vy čo mate rodinný dom s kúskom zeme, tak vám to ticho závidim.

Ukáže sa charakter ľudí vo vašom okolí

Všimla som si, že teraz, keď sa jedná o ozaj vážnu situáciu, ľudia sú takí viac vyprofilovaní. Ako sa hovorí, “v núdzi spoznáš priateľa” a ja by som dodala, že “v kríze spoznáš človeka”. Nemáme sa momentálne za čo skryť. Jeden môj známy, pohltený ezoterikou a spiritualitou, povedal, že koronavírus neexistuje a že je vymyslený a že keď sa správne nastavíš, ho nedostaneš. Tak som si pomyslela, skús ísť do severného Talianska. Ďalší známy po návrate z cudziny síce nešiel 14 dní pozrieť svoje vnúča, ale do práce išiel. Bolo to síce v čase, keď to ešte nebolo povinné, ale aj tak. Je to čisto sebecké. Potom bratranec, ktorý je veľmi svedomitý a plus ma chronické ochorenie, sám seba dal do karantény, i keď nikde nebol a vynadal aj pár známym, ktorí to brali na ľahkú váhu a ešte ho aj chceli navštíviť. Niektorí ľudia si nakúpili víno a krízu riešia takýmto spôsobom. Aj tak to ide.

Svätoplukove prúty

Možno to je len dočasná situácia, ale zdá sa mi, že politici sa prestali navzájom osočovať alebo minimalne to zmiernili. Teraz sa potrebujeme zomknúť ako ľudia a drzať spolu ako tie prúty. Ja musím povedať, že bez ohľadu na moju politickú orientáciu, premiér Pellegrini sa prejavil ako razantný vodca a štátnik na vysokej úrovni. Nebalí si niekde kanceláriu, snaží sa, koná, robí čo môže, a vyzerá, že celé noci nespí. Dúfam že toto pochopil aj nový pán premiér a nechá vyšetrovanie mafie na neskôr, kedže nikoho to teraz prioritne nezaujíma. Ide o boj s nepriatelom na ktoreho sa nedá slovne útociť, nemožno mu posielať odkazy cez transparenty a iné šaškárne. Pomože len vysoká strategia. A možno im to aj nám ukáže, že namiesto strácania energie na osočovanie toho druhého, sa dá spojiť a so spoločným cielom vytvoriť spolu efektívne veci.

Rozmach kreativity

Opäť sa ukázalo, akí Slováci vedia byť vynaliezaví a kreatívni. Sociálne siete sú plné návodov a ukážok, kde ľudia šijú samostatne rúška, aj ručne a ponúkajú ich aj zadarmo alebo rôzne návody, ako ich ušiť. Mne včera doniesla rúšku úplne neznáma osoba, ktorá ich šije doma a dodáva ich aj na Kramáre. Peniaze nechcela, dohodli sme sa, že keď už bude po všetkom, tak ju pozvem na kávu. Je krásne vidieť, ze ľudskosť sa vrátila medzi nás. Určite ste si všimli aj nenormálny vzrast mémov, alebo srandičiek na coronavírus čo sa šíria internetom. Na velaktorych som sa schuti zasmiala. Ľudia sú kreatívni. No a ku kreativite patrí aj písanie. Napríklad tohto blogu. Mám totiž čas, ktorý som už dlho nemala.

Stačí málo

Všimli ste si, ako málo nám stačí k životu? Že nákupné centrá, kiná, reštaurácie, dovolenky, atď. ani nepotrebujeme. Stačí nám príbytok, jedlo, voda, práca, totálne basic veci. Ja napríklad som si všimla, že menej plytvám jedlom. Tento stav mi dosť pripomína život v Indii, kde som párkrát bola. Mnohí ľudia tam celý svoj život prežijú na jednej ulici (ak sa to dá nazvať ulicou). Pre celú ulicu je tu jeden zdroj vody, na ulici sa varí, pracuje, kupuje, predáva, tam sa žije, rodí aj zomiera. Nič iné, nič naviac nemajú. Taký je ich život. Nemocnice ako poznáme my, tam väčšinou nie sú. A verte, že mnohí z nich vyzerali šťastnejší ako my. A možno aj náš život by bol šťastnejší, keby sme sa tešili z maličkostí a netrpeli tým večným nekľudom, že musím si kúpiť ešte toto alebo tamto, a až potom budem šťastný. Dostali sme teraz možnosť žiť úplne jednoduchý život, taký aký asi vo svojej podstate naozaj je.

Kontakt s blízkymi a stretnutia "po"

Viete si predstaviť tie nádherné stretnutia, ktoré nas po tomto všetkom čakajú? Mnohé dnešné rodiny nežijú iba v našej krajine, ale ich členovia žijú v rôznych krajinách, na rôznych kontinentoch. To bude objatí a sĺz z radosti a šťastia! Ja som zatvorená v byte v Bratislave a moji rodičia v maličkom mestečku na strednom Slovensku. Kvôli ich chronickým ochoreniam si nedovolím ich navštíviť a ani svoju 88-ročnú babku. Ale už teraz sa teším, keď sa uvidíme a možno potom si budeme oveľa vzácnejší a budeme si viac vážiť chvíle, keď môžeme byť spolu. Tak ako aj so známymi a priateľmi, už sa teším na stretnutia pri víne kde si povieme ako to kto prežíval.

Make love not war alebo čaká nás baby boom?

No momentálne ako mnohí iní aj ja som sama doma, takže “make love” mi nehrozí. Takisto na nejaké nové známosti momentálne nie je ideálna doba. Ale čo bude potom ako nás všetkých “vypustia”? Po teroristických útokoch 9/11 v Amerike zaznamenali nárast populácie. Pripisuje sa to presne tomu, že ľudia sa zastavili a potrebovali jeden druhého viac ako predtým. Za normálnych okolností “na to” nebol čas. A možno všetci potrebovali lásku viac ako predtým. A tie páriky, čo zostali sami doma, asi im nemusím nič hovoriť.

Solidarita a ľudskosť

Najviac ma dojímaju zábery ľudskosti z Talianska. Talianska vláda vyhlasuje každý deň o 18 hodine nové updaty o tom, koľko je novonakazených a koľko ľudí v ten deň zomrelo. Správy sú stále horšie a horšie. Taliani sa spontánne začali vysúvať na balkóny a spoločne hrajú, spievajú, tancujú. To je ich nátura. Jednoducho to potrebujú, aby vydržali. Ľudská duša hľadá kompenzáciu, spôsob, ako to zlé vyblanacovať niečym krásnym. Čo môže byť krajšie ako spoločne si zaspievať hymnu alebo nádherné talianske evergreeeny?

Planéta si oddýchne

Lety sú uzemnené. Na cestách je tiež oveľa menej áut. Keď som bola na prechádzke pri Dunaji, nevidela som ani jednu loď. Bolo to nádherne, vidieť Dunaj v takomto stave. Mala som pocit, že po prvý krát cítim jeho vôňu. Videla som ryby vo vode, behajú tam teraz malé jašteričky a počúvať spev vtákov. Na oblohe ani jedna stopa po lietadle. Z Krakowa prišli správy, že kvôli poklesu smogu dovidia až na Tatry. Z Benátok zase prišli zábery, ako sa vody v kanáloch vyčistili, aké sú priezračné, ako vidno ryby a dokonca, že prišli aj labute. Na Sardíniu sa zase po rokoch vrátili delfíni. Mne ustúpili aj určité alergie. Planéta si žije dalej, a dokonca lepšie ako predtým vsetkým.